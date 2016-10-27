Креативный продюсер «Матч ТВ»: «Гинер звонит Канделаки и обсуждает комментаторов»

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан сообщила, что владелец ЦСКА Евгений Гинер обсуждает работу комментаторов с генеральным продюсером телеканала Тиной Канделаки.

– Бывает, Евгений Гинер звонит Тине и эмоционально обсуждает не ту интонацию, не те слова комментатора. Но так же поступают руководители «Зенита», «Ростова», «Локомотива», других клубов.

Тина старается вовлекать в процесс больше народа, чтобы это не было закулисьем. Доносим мнение до комментаторов, они спорят. Хотя Сергею Акулинину, продюсеру футбольных программ, не позавидуешь. Он предан футболу, чтит дружбу, — и при этом предан телевидению.

– Алексей Миллер к вам заходит?

– Недавно была встреча с комментаторами по его инициативе.

– Больше слушал или говорил?

– То и другое. Как человек интересный в диалоге и монологе, высказывал свои соображения, интересовался мнением комментаторов.