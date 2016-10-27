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Зобнин: «Хочется обыграть ЦСКА уже в спартаковской форме»

27 октября 2016, 13:26
13

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

«Для меня эта игра с ЦСКА третья по счету, лично для меня это принципиальный соперник. Матчи, в которых я играл с ЦСКА, были очень тяжелыми. В таких матчах и проверяется команда и футболисты. Мне наконец хочется обыграть ЦСКА уже в спартаковской форме, порадовать болельщиков.

Приглашаю всех на стадион, приходите пораньше, потому что вы должны окунуться в эту атмосферу. Мы должны увидеть уже на разминке вашу поддержку, чтобы мы чувствовали от вас эту энергию.

Смотрел последний матч ЦСКА, команда идет вверху таблицы, там очень сильные футболисты, поэтому будет бойня. Я не вижу никакого спада у ЦСКА, у них очень сильный тренер, будет достаточно равная игра. Но я надеюсь, что наши болельщики погонят нас вперед и мы победим», — сказал Зобнин.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зобнин Роман
Комментарии (13)
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Мясной Упырь
1477565022
в субботу увидим конский крах. ставить буду на то что Спартак накидает 4 штуки конявым
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Wind Of Life
1477565594
Успокойтесь. Никто никому не накидает. Будет обычный для РФПЛ матч с унылыми 0-0 или 1-0 или 0-1. Если очень повезет, то, может 2-2
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Mirex1488
1477565867
Но я надеюсь, что наши болельщики погонят нас вперед и мы победим- А без болел вы и не можете ничего,хоть и будет полный стадион
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Юрий Крутько
1477566083
Игра будет очень боевой,напряженной и,надеюсь,очень быстрой.Что касается самого Зобнина,то он сейчас один из лучших игроков в РФПЛ.Если будет прогрессировать(тьфу,тьфу,чтоб не сглазить!) и дальше,может быть постоянным(может и одним из ведущих) игроков сборной России.Роману удачи!
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IVAN53
1477572718
не пойму вас вы кто??? я в конце 90 наблюдал как приятель убийца спартаковский не трогал дохлых коней ,нормально с ними общаясь( может кто слыхал погоняло Боксёр или Рокки) и ещё чемпион был в тяжвесе тоже нормальный адекватный и слабых вражин не трогал а сейчас все тут такую грязь льют(что происходит)?
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ttter
1477573612
Удачи и победы
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Андрей Ермошин
1477575044
Дерби есть дерби, игра ДОЛЖНА быть боевой. Что касается итогового счета, думаю он будет в пользу Спартака, т.к. по составу, по игре и тактике, на данный момент Цеська отстает от Спартака основательно.
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Nerlinger
1477576047
перебЪёшся
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Maxim Nik
1477578640
Удачи Роману и Спартаку.
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daniktikhonov
1477618124
Удачи, лол
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