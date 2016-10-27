Зобнин: «Хочется обыграть ЦСКА уже в спартаковской форме»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

«Для меня эта игра с ЦСКА третья по счету, лично для меня это принципиальный соперник. Матчи, в которых я играл с ЦСКА, были очень тяжелыми. В таких матчах и проверяется команда и футболисты. Мне наконец хочется обыграть ЦСКА уже в спартаковской форме, порадовать болельщиков.

Приглашаю всех на стадион, приходите пораньше, потому что вы должны окунуться в эту атмосферу. Мы должны увидеть уже на разминке вашу поддержку, чтобы мы чувствовали от вас эту энергию.

Смотрел последний матч ЦСКА, команда идет вверху таблицы, там очень сильные футболисты, поэтому будет бойня. Я не вижу никакого спада у ЦСКА, у них очень сильный тренер, будет достаточно равная игра. Но я надеюсь, что наши болельщики погонят нас вперед и мы победим», — сказал Зобнин.