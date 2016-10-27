Билан: «Матч ТВ» после снятого с эфира «Свистка» стал центром вселенского скандала»

Креативный продюсер телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о причинах срыва программы «Свисток».

– Обсудим программу «Свисток».

– Прекрасная программа.

– Я про единственный выпуск. Точнее, невыпуск.

– Все шло своим чередом, когда я вдруг поняла, что мы в центре очередного вселенского скандала из-за якобы снятого с эфира «Свистка» после матча «Зенит» – «Спартак». Позвонила Акулинину. Он сказал, что у Батурина пропал голос, он заболел, отменил гостя и программу, но слишком поздно сообщил об этом, чтобы найти другого ведущего. Из-за этого «слишком поздно» у меня возникли претензии. Больше сказать нечего. Никакого умысла и конспирологии. Но то, что мы рождаем столько слухов и пересудов, мне нравится.