Моуринью извинился перед болельщиками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью извинился перед фанатами за крупное поражение от «Челси» (0:4) в матче АПЛ.

«Как лидер команды я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Манчестер Юнайтед» по всему миру.

Воскресное поражение от «Челси» со счетом 4:0 – это результат не для «Манчестер Юнайтед». Этот результат заставил нас почувствовать огромную вину перед всеми фанатами, и мы просим прощения.

На «Стэмфорд Бридж» наши фаны снова были потрясающими. Не могу представить, какие еще болельщики так пели бы все 90 минут, когда их команда проигрывает.

Они доверяют клубу, и мне неудобно перед ними, что наш результат не соответствовал их поддержке.

Все мы знаем, что подобные результаты неприемлемы. Единственный способ отреагировать на это, который я знаю – это тяжелый труд», – сказал Моуринью.