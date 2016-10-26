Моуринью: «Папарацци – это катастрофа для меня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем образе жизни в Манчестере.

«Все вы знаете о папарацци. Они окружают меня постоянно, и это хорошо для отеля, в котором я живу, и для спонсирующего меня бренда одежды, чьи вещи я ношу. Теперь все знают название этой гостиницы. Все в курсе последних новинок этого бренда – для них это хорошо.

Для меня же это катастрофа. Иногда я хочу просто пройтись и не могу. Я всего лишь хочу пройти через мост и зайти в ресторан и не могу, так что это действительно плохо», – сказал Моуринью.