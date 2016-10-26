Хусаинов: «Спонсор ЦСКА предлагал 50 тысяч за победу над «Спартаком». Чтобы отвязался, я попросил 250»

Бывший судья Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о том, как ему предлагали взятку перед матчем ЦСКА и «Спартака».

«До игры между «Спартаком» и ЦСКА был такой случай. Позвонил человек кавказской наружности, один из спонсоров ЦСКА. Говорит: «Надо встретиться». «На матче и увидимся», – отвечаю. Но из уважения встретился.

Около детского городка в Лужниках. Разговор трехминутный. «Нам надо выиграть!» – говорит. Отвечаю: «Как вы это себе представляете? День Победы. Праздник. Масса народа. Телевидение. Центральный матч тура». Мне тут же предложение: «Но мы ведь заплатим. Деньги-то хорошие. 50 тысяч долларов».

Чтобы отвязался, отказываюсь так: «Да ну, в такой день, какой-то полтинник? Да за такие деньги и рисковать не стоит. Давайте начнем с 250 тысяч». Серьезно. «У нас таких сумм нет», – расстроился. «Ну тогда и разговора нет».

Потом они насчитали мне, что я в пользу ЦСКА то ли семь, то ли девять пенальти не назначил. Экспертная комиссия задумалась о двух: «Возможно, нужно было бы дать», — сказал Хусаинов.