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  • Хусаинов: «Спонсор ЦСКА предлагал 50 тысяч за победу над «Спартаком». Чтобы отвязался, я попросил 250»

Хусаинов: «Спонсор ЦСКА предлагал 50 тысяч за победу над «Спартаком». Чтобы отвязался, я попросил 250»

26 октября 2016, 01:40
63

Бывший судья Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о том, как ему предлагали взятку перед матчем ЦСКА и «Спартака».

«До игры между «Спартаком» и ЦСКА был такой случай. Позвонил человек кавказской наружности, один из спонсоров ЦСКА. Говорит: «Надо встретиться». «На матче и увидимся», – отвечаю. Но из уважения встретился.

Около детского городка в Лужниках. Разговор трехминутный. «Нам надо выиграть!» – говорит. Отвечаю: «Как вы это себе представляете? День Победы. Праздник. Масса народа. Телевидение. Центральный матч тура». Мне тут же предложение: «Но мы ведь заплатим. Деньги-то хорошие. 50 тысяч долларов».

Чтобы отвязался, отказываюсь так: «Да ну, в такой день, какой-то полтинник? Да за такие деньги и рисковать не стоит. Давайте начнем с 250 тысяч». Серьезно. «У нас таких сумм нет», – расстроился. «Ну тогда и разговора нет».

Потом они насчитали мне, что я в пользу ЦСКА то ли семь, то ли девять пенальти не назначил. Экспертная комиссия задумалась о двух: «Возможно, нужно было бы дать», — сказал Хусаинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (63)
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Небесная
1477435808
фантазёр))
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petlyra
1477435923
Маразматик старый
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ttter
1477436188
Ну этим никого не удивишь))
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Texac777
1477453101
Фразой "Из уважения встретился" он все сказал))
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007abdul007
1477458885
Закукарекал... А раньше клюв почему не открывал??
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Gerero2198
1477463302
Вот что сказал Черевченко о Хусаинове : «Если судьи тормозят «Спартак», то что они делают с «Ростовом»? Не помню, чтобы у красно-белых были проблемы с численностью состава или в их ворота назначили большое количество пенальти. Хусаинов просто бредит, и продолжается это последние годы.» И это заметьте человек к ЦСКА никакого отношения не имеющий сказал.
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dyema
1477463801
Интересно, кто первый из судей решится не задним числом, а сразу при предложении взятки вынести это на белый свет? Есть конечно определённый риск, но это будет действительно Поступок, который поможет очистить наш футбол от грязи, ненужных домыслов и может поднять его в глазах общества, хотя и будут ещё некоторое время разговоры о продажности судей и подкупе команд и игроков, но это быстро сойдёт на нет. Гнойник быстро проходит, когда он вскрыт. ИМХО.
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Чикомас
1477465506
Короче озвучил привычный гонорар, который ему платит Спартак, а жадный кавказец, посчитал, что это дорого...
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mixerson_kb
1477466295
А цска только через взятки и выигрывает)))Гинер все купил
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Dobroe Teplo za CSKA
1477467913
полный бред хусаинова
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