Лидер группы «Руки вверх»: «Конечно, Акинфеев расстраивается из-за антирекорда»

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев огорчается из-за своей антирекордной серии в Лиге чемпионов.

«Ничего смешного в этом нет, для Игоря в первую очередь. В игре с «Монако» пропустить на последних минутах – это какая-то шаманщина. К сожалению, наша любимая защита преподнесла подарок. Конечно, он расстраивается. Это то же самое, как если бы я на каждом концерте забывал песню «Крошка моя» и все бы ждали, когда я наконец выучу слова. Мы с друзьями успокаиваем Игоря, в большинстве случаев его вины совсем нет. В матчах Лиги чемпионов попадаются прекрасные команды. Мы все ждем и желаем, чтобы серия закончилась.

Если не улечу на гастроли, пойду на дерби со «Спартаком». Мои брат и папа всегда болели за «Спартак», а я – за ЦСКА, поэтому для нас это семейное дерби с подколками друг друга. Бесспорно, все расстроены результатами. Но победа в чемпионате России два года подряд – это очень круто. Не надо забывать, что много футболистов ушли или травмированы. Так что это вопрос сыгранности и прочего. Ничего криминального не произошло», – приводит слова Жукова «360 Подмосковье».