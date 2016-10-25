Моуринью: «Не знаю, стоит ли покупать дом в Манчестере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своих семейных отношениях.

«Купить дом в Манчестере? Не знаю, не знаю… Реальность такова, что на следующей неделе моей дочери исполнится 20 лет, сыну будет 17 через пару месяцев. Они очень оседлые. Университет в Лондоне. Футбол в Лондоне. Друзья.

Они в том возрасте, когда уже не могут просто следовать за мной, как раньше. Так что впервые семья живет по-другому. Мы стараемся почувствовать это, увидеть эволюцию наших отношений и посмотреть, сможем ли мы справиться.

Но, возможно, если бы я смог найти хорошее жилье, а не эти огромные дома, покупку которых мне приписывает пресса, я бы купил! Если я найду приятное жилье, которое удобно сообщается с гаражом, то, возможно, куплю! Но я не умею готовить!», – сказал Моуринью.