ФИФА оснастит российские стадионы системами определения гола

Стадионы, которые примут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, будут оборудованы ФИФА системами для определения взятия ворот. Об этом рассказал член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

«Это обязательно будет сделано. Уже в следующем году. Потом их, видимо, оставят до чемпионата мира. А перед первенством планеты установят и на всех других аренах», – сказал Левников.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.