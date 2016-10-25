На новом стадионе «Зенита» первый матч пройдет в четверг

На новом стадионе для «Зенита», строящемся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, первый матч пройдет уже в четверг. Встреча будет носить неофициальный характер, а на поле сойдутся команды генподрядчика и субподрядной фирмы.

«В четверг на поле внутри чаши состоится первый матч. Понятно, что он непрофессиональный: команда «Метростроя» (генподрядчика) против команды субподрядных организаций, которые работают на стройке. Вчера закатили поле, сегодня-завтра будет сделана разметка. Я бы еще напомнила, что сам газон, находясь еще на южном периметре стадиона, уже в сентябре был готов принять любой матч», – заявила пресс-секретарь вице-губернатора города Игоря Албина Елена Михина.