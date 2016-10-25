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  • «ПСЖ» не согласился подписывать Неймара с условием погашения долга по налогам в размере 45 миллионов

«ПСЖ» не согласился подписывать Неймара с условием погашения долга по налогам в размере 45 миллионов

25 октября 2016, 13:38
9

Переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» сорвался по причинам завышенных требований отца футболиста. Парижский клуб был готов заплатить за бразильца 190 миллионов евро отступных. В ходе переговоров отец Неймара поставил перед «ПСЖ» ряд условий. Клуб должен был предоставить нападающему контракт с годовой зарплатой 25 миллионов евро. И помимо этого погасить задолженность футболиста перед налоговыми органами, которая составляет 45 миллионов евро.

Напомним, недавно Неймар продлил контракт с «Барселоной». Теперь зарплата бразильца равняется 15 миллионам евро за сезон.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Испания. Примера Неймар
Комментарии (9)
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Chesn0k
1477395612
разводилы)
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Kulimen
1477398144
Батя этого паренька не пропадет.
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Luis Figo
1477398512
Отец та умным оказался!!! ))
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BAIv
1477399800
да жадный чувачек !!!! и потихоньку забывает играть в футбол
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Alex3920486
1477400657
берите Дзюбу
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DIMON425
1477409368
все это бред сивой кобылыыыы
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ttter
1477508843
Ппппц,разводилы
Ответить
krg-kz
1477578099
Такое прокатит только в Китае
Ответить
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