«ПСЖ» не согласился подписывать Неймара с условием погашения долга по налогам в размере 45 миллионов

Переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» сорвался по причинам завышенных требований отца футболиста. Парижский клуб был готов заплатить за бразильца 190 миллионов евро отступных. В ходе переговоров отец Неймара поставил перед «ПСЖ» ряд условий. Клуб должен был предоставить нападающему контракт с годовой зарплатой 25 миллионов евро. И помимо этого погасить задолженность футболиста перед налоговыми органами, которая составляет 45 миллионов евро.

Напомним, недавно Неймар продлил контракт с «Барселоной». Теперь зарплата бразильца равняется 15 миллионам евро за сезон.