Бабаев: «В дерби со «Спартаком» фаворита никогда не было»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не считает «Спартак» фаворитом в предстоящем поединке 12-го тура РФПЛ. По его словам, в дерби между армейцами и красно-белыми никогда не было фаворита. Встреча состоится в субботу, 29 октября.

«Согласен ли я, что ЦСКА не является фаворитом в предстоящем дерби? В дерби, на мой взгляд, их вообще никогда не было. Вспомните, как развивались матчи со «Спартаком». Почти всегда какой-то уникальный сценарий. Бывало, мы подходили к матчу обескровленными с точки зрения кадрового ресурса и в меньшинстве играли против красно-белых. Однако добивались победы. Случались и прямо противоположные истории. «Спартак» прервал многолетнюю серию, когда на бумаге не являлся фаворитом. Но Баженов тогда забил победный гол. Так что дерби – вещь в себе. Уверен, наши ребята в субботу будут биться за себя и за того парня», – сказал Бабаев.