«Локомотив» хочет добиться посещаемости в 20 тысяч зрителей на домашних матчах

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над ЦСКА (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России рассказал о посещаемости на стадионе железнодорожников.

– На дерби пришли 17 с небольшим тысяч зрителей. Довольны посещаемостью?

– Конечно. Ждали больше поклонников ЦСКА, но их можно понять – недавно был матч с «Монако», предстоит дерби со»Спартаком». Армейцы выбрали не всю квоту, а около половины. Спасибо болельщикам. Мы рады всем.

– К какой цифре посещаемости клуб стремится?

– К максимальной.

– Не так давно г-н Савин, директор по стратегии и развитию РФПЛ, заявил, что в течение пяти лет средняя посещаемость в лиге должна перевалить за отметку в 20 тысяч зрителей. Как вам такой подход?

– Могу говорить за «Локомотив». Мы готовы принять вызов и постараемся сделать все, чтобы достичь цифры в 20 тысяч. Другое дело, что мне после двух месяцев работы в клубе тяжело анализировать тенденции. Следим за посещаемостью, делаем выводы. Но это довольно инерционный процесс. Приобретать зрителя тяжело, легко терять. У нас впереди очень много работы.