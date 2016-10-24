Уже в марте «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе

Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина рассказала, что успешно завершилось первое испытание выкатного поля санкт-петербургского стадиона чемпионата мира-2018 в России. Напомним, сегодня начали вкатывать в чашу стадиона «Крестовский» выдвижное поле. В ближайшее время газон начнут консервировать на зиму.

«Это первый раз, когда поле въехало на стадион. Работали 32 установки, на закатку понадобилось около четырех часов, но надо понимать, что механизм работал лишь на одну пятую. Причем еще не смонтирована воздушная подушка, которая значительно ускорит процесс. Согласно проекту, когда система будет полностью готова, на закатку поля будет требоваться не больше часа. Сам массив поля уже полностью готов, его вес 6,5 тысяч тонн.

После выкатки наружу поле законсервируют, поскольку приближаются морозы. В таком состоянии оно пробудет примерно до конца января, когда начнется подготовка к его восстановлению. «Будить» поле будут примерно два месяца. Уже в марте стадион должен принять домашние матчи футбольного клуба «Зенит», – приводит слова Михиной портал Welcome2018.com.