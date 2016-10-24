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Уже в марте «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе

24 октября 2016, 18:26
16

Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина рассказала, что успешно завершилось первое испытание выкатного поля санкт-петербургского стадиона чемпионата мира-2018 в России. Напомним, сегодня начали вкатывать в чашу стадиона «Крестовский» выдвижное поле. В ближайшее время газон начнут консервировать на зиму.

«Это первый раз, когда поле въехало на стадион. Работали 32 установки, на закатку понадобилось около четырех часов, но надо понимать, что механизм работал лишь на одну пятую. Причем еще не смонтирована воздушная подушка, которая значительно ускорит процесс. Согласно проекту, когда система будет полностью готова, на закатку поля будет требоваться не больше часа. Сам массив поля уже полностью готов, его вес 6,5 тысяч тонн.
После выкатки наружу поле законсервируют, поскольку приближаются морозы. В таком состоянии оно пробудет примерно до конца января, когда начнется подготовка к его восстановлению. «Будить» поле будут примерно два месяца. Уже в марте стадион должен принять домашние матчи футбольного клуба «Зенит», – приводит слова Михиной портал Welcome2018.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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fadda
1477323086
В марте какого года,боюсь спросить?
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Sergh4
1477324217
Да ладно! Неужели это когда-то случится!
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B_A_IV
1477324637
с 2008 года мы играем на стадионе... и ни одна сцук. не сидит
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Каратель помойников
1477327208
будет самое проклятое место в Росии
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Black Giz
1477328116
Алелуя! Это свершилось. Месяц известен, осталось определиться по году.
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VVM1964
1477334067
" СВЕЖО ПРЕДАНИЕ , НО ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ "
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Polilux
1477337256
Всё верно - Март 3017. Ну как пойдёт распил.
Ответить
KorolShut
1477339228
А в марте какого года?
Ответить
APchelov
1477351688
Стадион впечатляет.
Ответить
vgarakh
1477381650
Не верится - это наверное шутка.
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