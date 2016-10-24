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ФИФА заплатила 500 долларов создателю талисмана ЧМ-2018

24 октября 2016, 15:35
29

ФИФА выкупила у студентки кафедры графического дизайна Томского госуниверситета Екатерины Бочаровой права на волка Забиваку, ставшего талисманом ЧМ-2018. Сумма составила 500 долларов.

«Мне заплатили 500 долларов. Права на волка перешли к ФИФА, это было обговорено еще на стадии эскизов. Я приносила эскизы преподавателям, но они смотрели нехотя, думали, что это все несерьезно. Но потом стали мной гордиться. Я с детства мечтаю заниматься мультипликацией, рисовать персонажей. Вообще в планах работать в «Диснее», – сказала Бочарова.

Как сообщалось, волк стал талисманом чемпионата мира по футболу ФИФА, который пройдет в 2018 году в России. Талисман был выбран в ходе всенародного голосования на сайте ФИФА, в котором приняли участие более миллиона человек. На роль талисмана мирового первенства претендовали: волк, тигр и кот.

Источник: Интерфакс
Россия
Комментарии (29)
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cska-62
1477313317
А была бы девочка не из Томска, или имей она не русскую фамилию, то получила бы несколько сот тысяч долларов... И мировую рекламу во всех средствах массовой дезинформации... Ладно, хорошо ещё, что почётной грамотой не ограничились... Гроши, но заплатили... Ведь семьдесят с лишним лет эти же упыри, только прикидываясь коммунистами, и такого не платили...
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Юрий Крутько
1477314023
Неужели это правда?За такой "гонорар" на западе, и в той же Америке, и пальцем не пошевелят...Обидно за девочку...
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Doktor Dik
1477314203
за 500 долларов, я тоже мог бы выкупить эти права. Почему не объявляли, где и когда торги? Сейчас они на этом волке такие бабки сделают реклама по ТВ, печатная продукция, игрушки и т.д. и т.п. Позор фифа, девчонке дали всего 500 баксов, такая организация гнилая...
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Black Giz
1477314408
В любом случае молодец. Дальнейших успехов в творчестве.
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kykyi
1477315234
Господа не "гундите", читайте текст внимательно. Гонорар в 500 баксов был оговорен еще на стадии эскизов. Кроме того барышня получит мировую известность и в дальнейшем хорошие контракты.
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Liverpool-The-Best
1477315334
Повезло девчонке, теперь, может быть, легче будет найти вакансию, тем более любимое дело!
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momwig_
1477317519
Цивилизованные люди ещё сотни лет назад научились выменивать золото за стекляшки у наивных дикарей... ФИФА - молодцы. Теперь сэкономленное можно будет потратить на что-то действительно важное... симпозиумы, конференции.
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Дмитрий Александрович
1477318022
Девушка молодец! Не пропадёт с таким талантом. Заметят обязательно.
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Антибиотик
1477321484
Жмотяры)
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Snek
1477324106
А если бы через гос заказ делали, то заплатили бы 500 лямов :))))
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