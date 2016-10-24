ФИФА заплатила 500 долларов создателю талисмана ЧМ-2018

ФИФА выкупила у студентки кафедры графического дизайна Томского госуниверситета Екатерины Бочаровой права на волка Забиваку, ставшего талисманом ЧМ-2018. Сумма составила 500 долларов.

«Мне заплатили 500 долларов. Права на волка перешли к ФИФА, это было обговорено еще на стадии эскизов. Я приносила эскизы преподавателям, но они смотрели нехотя, думали, что это все несерьезно. Но потом стали мной гордиться. Я с детства мечтаю заниматься мультипликацией, рисовать персонажей. Вообще в планах работать в «Диснее», – сказала Бочарова.

Как сообщалось, волк стал талисманом чемпионата мира по футболу ФИФА, который пройдет в 2018 году в России. Талисман был выбран в ходе всенародного голосования на сайте ФИФА, в котором приняли участие более миллиона человек. На роль талисмана мирового первенства претендовали: волк, тигр и кот.