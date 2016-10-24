Симонян подтвердил, что Кубок Содружества прекратил свое существование

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что футбольный турнир Кубок Содружества больше не будет проводиться. Функционер отметил, что акцент будет на другом турнире – Мемориале Гранаткина.

«Кубок Содружества проводиться больше не будет, решение уже принято. Турнир если себя не изжил, то потерял былой интерес и стимул. Кубок Содружества свое отслужил блестяще – на него приезжали представители национальных федераций, руководители ФИФА и УЕФА. Однако в последнее время они перестали приезжать. Принято решение сделать акцент на турнир Гранаткина, возможно, будет изменен формат, пригласим больше команд. Пока все это на стадии обсуждения», – сказал Симонян.

Мемориал Гранаткина – ежегодный турнир среди юношеских сборных (до 18 лет), который проводится с 1981 года.