Моуринью: «Если я ничего не выиграют с «МЮ», его фаны не будут считать меня особенным»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился размышлениями об отношениях с болельщиками.

«Связь налаживается до того, как появляются титулы, но только успех может вызвать эмпатию между тренером и болельщиками, только он делает эту связь по-настоящему сильной.

У меня здесь трехлетний контракт, и если я отработаю его до конца, люди будут знать, что я отдал клубу все, что я профессионал и преданный тренер, который отдавал себя «Юнайтед» 24 часа в сутки.

Но если за три года я не принесу им трофеев, они скажут: «Отличный парень, хороший тренер, нам он нравится, но ничего особенного», – сказал Моуринью.