Бубнов: «Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА назвал красно-белых фаворитом московского дерби. Напомним, встреча пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

– Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА. Кого видите фаворитом дерби?

– Все-таки «Спартак». На данный момент, с учетом всех потерь в обеих командах, можно говорить о том, что команды находятся в примерно равных условиях. Однако группа атаки у «Спартака» выглядит получше. Последние две игры и показали, что у них и замены есть. Каррера может по ходу матча использовать различные тактические рисунки и усиливать группу атаки. Во всяком случае, как минимум, качество от этого сильно не упадет. У ЦСКА сейчас такой возможности нет. В этом смысле «Спартак» будет иметь преимущество.