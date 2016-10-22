Моуринью: «Не думаю о том, как меня встретят на «Стэмфорд Бридж»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не придает значения тому, как его встретят болельщики на «Стэмфорд Бридж». Напомним, что 23 октября «красные дьяволы» на выезде сыграет против бывшей команды португальца «Челси».

«Когда я ежу с командой на игру, я не думаю о том, каким будет прием. Я думаю лишь о матче, стараюсь подготовить себя к игре. Что я могу ожидать? Я не знаю. Фанаты могут думать обо мне и помнить наши прекрасные времена, отреагировать позитивно. А могут сказать, что в течение 90 минут он тренер «Манчестер Юнайтед», он играет против нас, и в данный момент я могу им не нравиться. Во время руководства «Челси» я пережил много хороших моментов, у меня осталось много хороших друзей. Буду ли я радоваться как сумасшедший, если мы забьем гол? Нет. Я думаю, что смогу контролировать эту ситуацию», – сказал португалец.