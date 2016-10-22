Самура: «Жители России еще раз продемонстрировали стремление успешно провести чемпионат мира»

Генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура после церемонии оглашения талисмана ЧМ-2018 подчеркнула, что россияне в очередной раз продемонстрировали свои творческие способности. Напомним, что талисманом ЧМ-2018 будет волк.

«Волк не просто так появился сегодня на сцене. Сначала мы провели опрос в Интернете среди российских детей. Потом студенты из разных городов нарисовали персонажей, предложенных детьми, и трое из них вышли в финал конкурса. И вот теперь из этой троицы люди выбрали наиболее симпатичный им персонаж. Прошло полтора года с начала этой работы, и мы очень рады, что талисман ЧМ-2018 стал результатом коллективных усилий. Жители России еще раз продемонстрировали свои творческие способности и подтвердили стремление успешно провести чемпионат мира», – заявила она.