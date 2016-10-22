Неймар: «У «Барселоны» есть все предпосылки, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Неймар вспомнил позапрошлый сезон, в котором его команда триумфовала в Лиге чемпионов. Напомним, что в решающем матче турнира каталонцы обыграли «Ювентус», а бразилец стал в той игре автором одного гола.

«Выигрыш в Лиге чемпионов можно сравнить с победой на чемпионате мира. Я уже один раз выигрывал Лигу чемпионов и надеюсь повторить успех. В нынешнем сезоне у «Барселоны» есть все предпосылки, чтобы ставить перед собой такую задачу. Если мы будем верить в то, что сможем добиться своей цели, то сделаем это», – сказал он в интервью Barca TV.