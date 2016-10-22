Мутко: «Моя новая должность положительно влияет на имидж ФИФА и УЕФА»

Новый вице-премьер правительства России Виталий Мутко уверен в том, что его назначение на новую должность положительно влияет на имидж ФИФА и УЕФА.

– Удивила информация, которая появилось в день, когда стало известно о вашем назначении в правительство. Речь о том, что можете покинуть РФС. Это правда?

– В тот день вообще было много непонятных сообщений. Что ж теперь, на каждое реагировать?

– С ФИФА и УЕФА уже успели пообщаться?

– Да, они поздравили меня. Для них это тоже плюс в плане имиджа. Еще когда стал министром, Йозеф Блаттер на заседании исполкома Международной федерации футбола говорил: «Смотрите, какая рыба попалась к нам в сети» (смеется). По ФИФА, кстати, есть вопросы. В 2017 году заканчиваются мои полномочия как члена исполкома. Плюс у нас, как вы знаете, нет своего представителя в аналогичном органе УЕФА. В следующем году пройдут довыборы.

– Планируете принять участие?

– Будем говорить на эту тему.