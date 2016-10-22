Роналдо: «Рядом с Забивакой мысленно представляю, какую радость он доставит зрителям»

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдо прокомментировал итоги голосования по выбору талисмана ЧМ-2018, которым стал волк Забивака. Четыре года назад бразилец представлял символ ЧМ-2014.

«Фулеко пользовался в Бразилии огромным успехом, мои дети его очень любили. Да и взрослые тоже. Удивительно: кажется, совсем немного времени прошло с тех пор, и вот мы уже выбираем талисман чемпионата мира 2018 года.

Талисманы играют огромную роль в продвижении турнира и доставляют большую радость зрителям на стадионах. Сегодня, находясь на этой сцене рядом с Забивакой, я уже мысленно представляю себе, как это будет происходить в России. Не сомневаюсь, что он надолго запомнится болельщикам во всем мире», – сказал Роналдо.