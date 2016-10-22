Моуринью: «Если честно, надеюсь, что не вернусь в «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем с «Челси» заявил, что не рассчитывает когда-либо вернуться в лондонский клуб, который он уже дважды возглавлял.

«Если честно, надеюсь, что возвращения не будет, потому что мне хотелось бы остаться в «Манчестер Юнайтед» на долгие, долгие годы. Это бы означало, что я не нашел себе другого клуба в АПЛ. Надеюсь, такого не будет.

Я не жду от болельщиков «Челси» негативной реакции, даже если приду с символикой «Юнайтед» и буду сражаться за «Юнайтед». Нет причины принимать меня плохо, я думаю.

Не знаю, будет ли прием хорошим – ведь я больше не их тренер. Я защищаю клуб-конкурент. Но реакция болельщиков не имеет значения. Я всегда буду благодарен.

Мы пережили много невероятных, счастливых исторических моментов.

Когда мы играли в ЛЧ после домашнего поражения и все говорили о моей отставке, фанаты на протяжении всей игры – не помню, то ли с «Порту», то ли с киевским «Динамо» – просто распевали мое имя в качестве поддержки. Я всегда чувствовал их поддержку и всегда буду благодарен», – сказал Моуринью.