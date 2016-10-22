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Мутко: «На мне персонально – подготовка к ЧМ-2018»

22 октября 2016, 00:34
1

Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал о своих обязанностях на новой должности.

– В пятницу премьер-министр подписал распоряжение о распределении обязанностей внутри правительства РФ, – начал Мутко. – На мне – реализация молодежной политики, вопросы развития туризма, физической культуры и спорта. Плюс персонально – подготовка к чемпионату мира по футболу. Министерство спорта спокойно продолжит свою работу. И в глобальном смысле ему теперь будет легче, потому что основные вопросы по ЧМ ложатся на меня.

– Выходит, сейчас вы концентрируетесь именно на этом турнире?

– Если я так скажу, могу обидеть другие виды спорта.

– Но ведь объективно – это главное событие среди предстоящих в два ближайших года.

– Сейчас идет завершающий этап подготовки и, безусловно, это основной спортивный проект страны на этот период. Нравится это кому-то или нет.

– В этой связи меня удивила информация, которая появилось в день, когда стало известно о вашем назначении в правительство. Речь о том, что можете покинуть РФС. Это правда?

– В тот день вообще было много непонятных сообщений. Что ж теперь, на каждое реагировать?

– С ФИФА и УЕФА уже успели пообщаться?

– Да, они поздравили меня. Для них это тоже плюс в плане имиджа. Еще когда стал министром, Йозеф Блаттер на заседании исполкома Международной федерации футбола говорил: «Смотрите, какая рыба попалась к нам в сети» (смеется). По ФИФА, кстати, есть вопросы. В 2017 году заканчиваются мои полномочия как члена исполкома. Плюс у нас, как вы знаете, нет своего представителя в аналогичном органе УЕФА. В следующем году пройдут довыборы.

– Планируете принять участие?

– Будем говорить на эту тему, – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (1)
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Фан666
1477111566
Он давно за это ответственен! Все видят как в России стадионы готовят! Куда уж хуже то может быть? Но похоже может! Этот дядя всем покажет что такое некомпетентность и коррупция!
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