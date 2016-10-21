Стали известны имена 30 претендентов на награду лучшему тренеру года ФИФА

В прессу попали имена специалистов, включенных в список претендентов на звание лучшего главного тренера 2016 года по версии ФИФА.

Сообщается, что в итоговый перечень вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Клаудио Раньери («Лестер»), Маурицио Сарри («Наполи»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Дидье Дешам (сборная Франции), Крис Коулмэн (сборная Уэльса), Ларс Лагербек (экс-сборная Исландии), Майкл О'Нил (сборная Северной Ирландии), Зинедин Зидан («Реал», Мадрид), Унаи Эмери («ПСЖ»), Лоран Блан (экс-«ПСЖ»), Хосеп Гвардиола (экс-«Бавария», «Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Луис Энрике («Барселона»), Херардо Мартино (экс-сборная Аргентины, «Атланта Юнайтед»), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Диего Симеоне («Атлетико»), Игнасио Амбрис («Америка»), Хуан Антонио Пицци (сборная Чили), Рейнальдо Руэда («Атлетико Насьональ») и Руи Витория («Бенфика»).

Официально список будет опубликован зимой, а голосование состоится 10 января 2017 года.