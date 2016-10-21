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  • Стали известны имена 30 претендентов на награду лучшему тренеру года ФИФА

Стали известны имена 30 претендентов на награду лучшему тренеру года ФИФА

21 октября 2016, 23:00
14

В прессу попали имена специалистов, включенных в список претендентов на звание лучшего главного тренера 2016 года по версии ФИФА.

Сообщается, что в итоговый перечень вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Клаудио Раньери («Лестер»), Маурицио Сарри («Наполи»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Дидье Дешам (сборная Франции), Крис Коулмэн (сборная Уэльса), Ларс Лагербек (экс-сборная Исландии), Майкл О'Нил (сборная Северной Ирландии), Зинедин Зидан («Реал», Мадрид), Унаи Эмери («ПСЖ»), Лоран Блан (экс-«ПСЖ»), Хосеп Гвардиола (экс-«Бавария», «Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Луис Энрике («Барселона»), Херардо Мартино (экс-сборная Аргентины, «Атланта Юнайтед»), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Диего Симеоне («Атлетико»), Игнасио Амбрис («Америка»), Хуан Антонио Пицци (сборная Чили), Рейнальдо Руэда («Атлетико Насьональ») и Руи Витория («Бенфика»).

Официально список будет опубликован зимой, а голосование состоится 10 января 2017 года.

Источник: Football Italia
Весь мир
Комментарии (14)
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Тraumtanzеr
1477080675
Даже дураку известно, что Гамула вне конкуренции.
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Said_
1477080694
а где Бекиич?
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Ден61
1477081104
Кириченко.
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+50/-50
1477082144
1. Клаудио Раньери («Лестер») 2. Дидье Дешам (сборная Франции) 3. Диего Симеоне («Атлетико») один из них. И Раньери и Симеоне создали команды, способные на равных бороться с грандами в своих чемпионатах. Дешам отличный управленец, что сказывается на результатах команды.
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ivanthebest
1477086848
Либо Раньери, либо Сантуш... С двумя далеко не топовыми коллективами выиграть турниры это дорогого стоит. Даже и не знаю, кого бы из них выбрал... Из личных симпатий, скорее всего всё-таки бы Раньери... Судьба его много раз жёстко обламывала, пора бы ей вернуть ещё один должок, помимо чемпа.
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Дон Посей
1477095123
"Источник: Football Italia. Вы доверяете этому источнику? 63.4% 36.6%"


Ха! А где же российские живительные источники про наших тренеров? Или пи.дец всему? - или для меня, совка старого, остались на выбор одни импортные каррьеры, похеттины, херарды и пиццы? Не, не хочу и другим не советую. Я выбираю Гусева, Кирьякова, Бердыева и хохло-славянского Луческу. Живите нашим футболом, таким, каким он есть, ребята!
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KARAT777
1477101624
Сантуш будет лучшим однозначно. Раньери прорыв года, но ушло его везение и сказка закончилась. А почему Исландия экс сборная, расформировали что ли?... И не вижу в списке наших "говнов" и "сказочников". Если серьезно бердыев заслуживает места в 30, но чемпионат у нас не раскручен.
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subbotaspartak
1477110737
Слуцкий где?!!! Слуцкого забыли! Ведь какие успехи были! Фифа не должна ходить вокруг, Лучший тренер в Европе - физрук!
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Smekaev
1477116228
Ну, думаю, надо старичку дать награду - чемпион Англии как никак! В его-то годы;)
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franck_ribery
1477118366
Петраков где? Томь из фнл вывел!
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