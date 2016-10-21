Корниленко и Бурмистров сыграют с первых минут матча «Крылья Советов» – «Арсенал»

Стали известны стартовые составы команда на матч 11-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и тульским «Арсеналом».

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Концедалов, Цаллагов, Надсон, Божин, Башкиров, Родич, Молло, Паскуато, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Павлов, Чочиев, Бато, Зинков, Мбакогу, Маргасов, Голенков.

«Арсенал»: Левашов, Вергара, Беляев, Горбатюк, Тесак, Форбс, Хагуш, Мухаметшин, Стеклов, Горбатенко, Бурмистров.

Запасные: Фильцов, Фримпонг, Шешуков, Аппаев, Ершов, Максимов, Денисов, Айдов, Горбанец.