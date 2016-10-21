Бубнов: «ЦСКА превосходит в классе «Локомотив» и должен побеждать»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«У ЦСКА, достойно проведшего первый тайм с «Монако», хватает проблем, даже если вернется в строй Алан Дзагоев. Но «Локомотив», хоть и будет крайне мотивирован, испытывает еще большие трудности, главным образом, в атаке. В целом же превосходящие в классе армейцы должны взять свое в дерби. Мой прогноз – 1:0 в пользу ЦСКА», – сказал Бубнов.