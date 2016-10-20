Стоимость стадиона «Динамо» составит около 12 миллиардов

Стоимость нового стадиона «Динамо», который планируют сдать в эксплуатацию к концу 2018 года, составит около 12 миллиардов рублей. Об этом заявил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

«Отдельную цену одного футбольного стадиона в нашем случае очень трудно выделить, хотя я понимаю, что есть желание сравнить нас с другими аренами. Но когда называются суммы на строительство какого-то стадиона, возникают вопросы: они с НДС или без, они учитывают сети или не учитывают, учитывают покупку земельного участка или нет?

Наш стадион, арена, торговая зона под ними и подземная парковка вместе будут стоить порядка 27 миллиардов рублей. Если пытаться выделить из всех капитальных затрат именно строительство футбольного стадиона – то цифра получается до 12 миллиардов рублей», – сказал Перегудов.