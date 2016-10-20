Клопп: «В АПЛ никто не сможет набрать 120 очков за сезон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ждет упорного матча с «Вест Бромвичем» в рамках 9-го тура АПЛ. Специалист считает, что на первое место выйдет борьба в ущерб точности действий футболистов.

«АПЛ отличается от остальных чемпионатов тем, что здесь все команды обладают мастерством высокого уровня. Конечно, здесь никто не наберет за сезон 120 очков. Нас ждет игра с «Вест Бромвичем», где, скорее всего, будет много борьбы и много перехватов пасов. Нужен ли нам быстрый гол? Ну, три таких мяча нам очень были бы кстати», – заявил Клопп.