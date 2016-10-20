Стадион «Крестовский» не смогут сертифицировать в 2016 году

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга прервал действие соглашения с московской экспертной компанией, в обязанность которой вменялась проверка инженерных систем стадиона «Крестовский» с заявленными в проекте.

В прошлом году некоммерческое партнерство «Центр экологической сертификации — Зеленые стандарты» выиграло тендер на выполнение данного объема работ, которые должны были быть завершены еще в 2015 году. Однако из-за того, что фактически инженерные системы не были установлены, специалисты не могли приступить к выполнению работ. Недавно новые подрядчики будущего домашнего стадиона «Зенита» сообщили, что еще не приступали к монтажу систем. В итоге было решено расторгнуть контракт с «Центром экологической сертификации — Зеленые стандарты». Общая сумма договора составляла 7 миллионов рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».