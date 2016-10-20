«Альпари»: ЦСКА теряет в год миллиард рублей

Владелец ЦСКА Евгений Гинер столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщает источник, ссылающийся на информацию представителей компании «Альпари», владелец столичного клуба в срочном порядке ищет новых инвесторов.

«Сейчас для Гинера, ключевыми активами которого являются ряд электроэнергетических, производственных и металлургических компаний Украины, наступили непростые времена. Похоже, бизнесмен попал в санкционные списки Киева. МВД Украины в сентябре начал расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и махинациях при закупках головной компании холдинга VS Energy. В офисе прошли обыски.

Убытки ЦСКА, одного из самых успешных российских клубов, в среднем составляют 1 миллиард рублей в год. В этом году из-за финансовых проблем, Гинер уже сократил финансовую поддержку армейцам. Показательна трансферная кампания клуба в межсезонье – ни одной крупной покупки.Для сохранения финансирования ЦСКА необходимо привлечение новых инвесторов или продажа клуба. В прошлом году Гинер оценил ЦСКА в 300 млн. долларов, что очень скромно по европейским меркам.

Оптимальный для клуба вариант – если покупателем выступят структуры Романа Абрамовича. Владельцы «Челси» и ЦСКА давно знакомы, а «Сибнефть» десять лет назад была спонсором армейцев. В своe время интерес к ЦСКА проявляли также Искандер Махмудов и Михаил Прохоров, но сейчас они вряд ли решатся на такую покупку. Как вариант – часть акций можно разместить на IPO, чтобы у преданных болельщиков была возможность поучаствовать в капитале команды», – прокомментировал ситуацию старший финансовый аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук.