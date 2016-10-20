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«Альпари»: ЦСКА теряет в год миллиард рублей

20 октября 2016, 11:56
40

Владелец ЦСКА Евгений Гинер столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщает источник, ссылающийся на информацию представителей компании «Альпари», владелец столичного клуба в срочном порядке ищет новых инвесторов.

«Сейчас для Гинера, ключевыми активами которого являются ряд электроэнергетических, производственных и металлургических компаний Украины, наступили непростые времена. Похоже, бизнесмен попал в санкционные списки Киева. МВД Украины в сентябре начал расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и махинациях при закупках головной компании холдинга VS Energy. В офисе прошли обыски.

Убытки ЦСКА, одного из самых успешных российских клубов, в среднем составляют 1 миллиард рублей в год. В этом году из-за финансовых проблем, Гинер уже сократил финансовую поддержку армейцам. Показательна трансферная кампания клуба в межсезонье – ни одной крупной покупки.Для сохранения финансирования ЦСКА необходимо привлечение новых инвесторов или продажа клуба. В прошлом году Гинер оценил ЦСКА в 300 млн. долларов, что очень скромно по европейским меркам.

Оптимальный для клуба вариант – если покупателем выступят структуры Романа Абрамовича. Владельцы «Челси» и ЦСКА давно знакомы, а «Сибнефть» десять лет назад была спонсором армейцев. В своe время интерес к ЦСКА проявляли также Искандер Махмудов и Михаил Прохоров, но сейчас они вряд ли решатся на такую покупку. Как вариант – часть акций можно разместить на IPO, чтобы у преданных болельщиков была возможность поучаствовать в капитале команды», – прокомментировал ситуацию старший финансовый аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (40)
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Snek
1476954540
Ну ЦСКА ещё 1-2 года может и протянет без трансферов, а дальше всё...
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FCZenit1990
1476955038
а Куда деньги дел? дак я ж говорю судей подкупал
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Giletka
1476955082
Может хоть Дзагоев свалит в Европу, лучше поздно, чем никогда.
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Антибиотик
1476956444
Если и так, то не ЦСКА теряет миллиард рублей, Гинер со своим бизнесом.
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Fan Loko mik
1476957607
Куда не плюнь везде украинские активы или бизнес, хорошо хоть санкции ввели.
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Чикомас
1476957950
При любом раскладе, ниже всякой шуширы, типа спартака или Мордовии, опуститься не должны. Но чемпионства, в этом году может и не быть..
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zagrizlik
1476958020
Трансф. кампания вообще не показатель,цска особо никогда не тратится,а если тратится,то неудачно(витиньё тому пример).
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momwig_
1476966689
А что все так удивлены? 1 лярд рублей - это меньше 15 млн евро. Меньше, чем зарплата основы. А это ведь не единственная статья расходов. А доходы у клуба откуда? Болел у них на стадио, как ни крути - мало в среднем, телевизор у нас клубам дает копейки. Всего делов...
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Psih86
1476969806
А чему удивляться?...чтобы шла прибыль нужны вложения,чтобы купить качественных игроков.Будут качественные игроки,в ЛЧ будут победы и появится прибыль,спонсоры.Должна работать селекция на высшем уровне,чтобы классного игрока купить за 15-25,и показав себя в ЛЧ продать его за 35-40,так делает Порту это ни для кого не секрет.А когда последний раз ЦСКА покупал классного игрока мил.за 15-20?...Селекции нет,Побед на междун.арене нет,трансферов нет,мега спонсоров нет,а от куда появится прибыль???
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bumer_moscow
1476974672
ФНЛ
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