Мутко официально стал вице-премьером РФ, Колобков – министром спорта

Прездент РФС Виталий Мутко официально назначен на пост вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации постановляю назначить Мутко Виталия Леонтьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано в документе.

Кроме того, на оставленную Мутко должность министра спорта был назначен его бывший заместитель Павел Колобков.