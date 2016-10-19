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  • Мутко официально стал вице-премьером РФ, Колобков – министром спорта

Мутко официально стал вице-премьером РФ, Колобков – министром спорта

19 октября 2016, 20:30
9

Прездент РФС Виталий Мутко официально назначен на пост вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации постановляю назначить Мутко Виталия Леонтьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано в документе.

Кроме того, на оставленную Мутко должность министра спорта был назначен его бывший заместитель Павел Колобков.

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий
Комментарии (9)
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zenitforever2015
1476898726
Слов просто нет.....
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yanedo
1476898957
это авно не просто не тонет оно ещё и всплывает всё выше и выше
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Gothic_Spirit
1476900871
лет ми спик фром май харт продолжается...
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Argon
1476901045
Скатертью дорога!
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guron88
1476901210
Безусловно он пошёл на повышение ! Вице-премьер - это уже практически, политическая фигура, стоящяя естественно выше министра спорта, коим он был. Карьерные успехи Мутко, совершенно не зависят от эффективности в работе. Плохо ли, хорошо ли он работает, для него видимо не важно, он чувствует твердость кресла под собой, и уверенность в том, что оно никогда не закачается, пока его поддерживает лично... ... ... ... !
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polt
1476906457
Кто это хавно толкает???
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+50/-50
1476909180
Мутко - член семьи, ему не дадут утонуть. Короче, заметает следы, уходит на повышение.
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