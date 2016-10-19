Мутко станет вице-премьером по вопросам спорта. Новым министром спорта будет Колобков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, одновременно на должность министра спорта предложена кандидатура Павла Колобкова.

Отмечается, что Путин согласился с предложениями Медведева. Премьер поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию президента и их дальнейшего подписания главой государства.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что в правительстве появится вице-премьер, который будет курировать комплекс вопросов, включающих в себя спорт, туризм и молодежную политику. Некоторые СМИ предполагали, что таким вице-премьером может стать Александр Жуков.