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  • Мутко станет вице-премьером по вопросам спорта. Новым министром спорта будет Колобков

Мутко станет вице-премьером по вопросам спорта. Новым министром спорта будет Колобков

19 октября 2016, 17:11
34

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, одновременно на должность министра спорта предложена кандидатура Павла Колобкова.

Отмечается, что Путин согласился с предложениями Медведева. Премьер поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию президента и их дальнейшего подписания главой государства.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что в правительстве появится вице-премьер, который будет курировать комплекс вопросов, включающих в себя спорт, туризм и молодежную политику. Некоторые СМИ предполагали, что таким вице-премьером может стать Александр Жуков.

Источник: Интерфакс
Россия Мутко Виталий
Комментарии (34)
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vladimir-7
1476886984
Нужно срочно переизбрать Президента РФС вместо Мудко.
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против коблабоашей
1476887013
давно стало понятно, что м...ак так обосрал...я, что нет возможности его оставить в международных организациях... но почему в рфс он остался...? все-таки рфс- член уефа и фифа?
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против коблабоашей
1476887304
а по большому счету этим гражданином должны заниматься по полной правоохранительные органы...но...
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Garrincha58
1476887356
до ЧМ его никто не тронет потому его и назначили на новую должность, а после провала на ЧМ он сам уйдет вместе с Черчесовым
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порт
1476888444
Колобок, колобок, Мутке тебя съест.
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Lenin26
1476889245
Даёшь Газаева главой РФС!!!!!
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Каратель помойников
1476889643
труба пришла российскому спорту на всех уровнях......
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maior-60
1476892686
Мудко - непотопляемый мудила.
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против коблабоашей
1476894010
страна дураков, как есть...
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против коблабоашей
1476894062
кругом- ложь, пиздеж, и провакации...
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