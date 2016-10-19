Ловчев готов возродить спортобщество «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своих планах по возрождению общества «Спартак». Именно с этой целью он планирует баллотироваться на выборах главы общества.

«В среду важный для меня день, прошу распространить эту публикацию максимально широко и буду за это очень признателен. Состоятся выборы председателя международного физкультурно-спортивного общества «Спартак», которое сейчас и уже долгие годы возглавляет Алешина Анна Борисовна. И у болельщиков «Спартака» ассоциируется с хоккейным и футбольным клубом. Прошла Олимпиада в Рио — можете вспомнить хоть одного спартаковца, который бы там выступил? Нет.

Политика общества привела к тому, что баскетбольная команда «Спартак» теперь называется «Спарта@К», а волейбольная — «Спартак» из Омска — теперь «Омичка». Кто-то может вспомнить, какие соревнования в последнее время проводил «Спартак»? И есть ли спартаковские ДЮСШ? Я не имею в виду школы «Спартака» при хоккейном и футбольном клубах.

А если вспомнить давние времена, то Бесков в 77-м создавал новый «Спартак», проводя турнир с 16 (!) командами «Спартака». Само существование общества «Спартак» сегодня фикция. Являясь воспитанником Николая Петровича Старостина, а международное общество называется его именем, я пошел на выборы главы общества с желанием возродить традиции. Когда я вижу, что на съезд международного общества «Спартак» не допускают прессу, то понимаю, что Алешина, цепляясь за власть, пытается любым неприглядным способом остаться во главе общества. Завтра — решающий день, выборы», – написал Ловчев в Facebook.