Карпин не удивлен лидерством «Спартака»

Известный российский специалист Валерий Карпин, который поработал главным тренером «Спартака», не удивлен нынешним лидерством красно-белых.

– На прошлой неделе сразу три руководителя «Спартака» выразили поддержку Массимо Каррере в Тарасовке на пресс-конференции. Удивлены?

– Нет. Все правильно. Появился слух в прессе о недоверии итальянцу. Клуб выступил и обозначил свою позицию.

– Константин Сарсания сказал, что по уровню состава, по его сбалансированности «Спартак» – только пятый в чемпионате. Как вы считаете?

– Не согласен с такой точкой зрения. И лидерство «Спартака» для меня – не сюрприз в силу разных факторов: смены тренера в «Зените», кадровых перемен у конкурентов.

– Удивлены, что «Спартак» отошел от доктрины «Мы всегда будем бороться за первое место»?

– Уже ничему не удивляюсь. Так что – нет, не удивлен.