С помощью нового газона лондонский «Арсенал» планирует сократить число травм

Лондонский «Арсенал» принял решение поменять покрытие на своей тренировочной базе. Последние два года клуб проводил исследования тестируя газон нового поколения по технологии AirFibr во вратарской зоне.

Эксперты компании Natural Grass, следившие за данным процессом, пришли к выводу, что этот газон снижает риск получения травм у футболистов на 20-40 процентов. Покрытие AirFibr состоит из всесезонной натуральной травы, корни которой закреплены в искусственной среде, состоящей из песка, синтетических микроволокон и натуральной пробки.