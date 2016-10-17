Клопп: «Моуринью знает, как добиваться успеха в футболе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 8-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем отношении к наставнику манкунианцев Жозе Моуринью.

«Кто сказал, что Моуринью плохо начал в «МЮ»? Он выиграл несколько первых игр в нынешнем сезоне. Жозе знает, как добиваться успеха в футболе.

Он побеждал в Лиге чемпионов чаще, чем я в ней участвовал. Как я могу сказать, кто находится наверху, а кто катится вниз? Если «Ливерпуль» уступит в предстоящем матче, то критике подвергнут уже меня», – сказал Клопп.