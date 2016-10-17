Галицкий удалил скандальное обращение к болельщикам «Краснодара»

Со страницы президента «Краснодара» Сергея Галицкого в Twitter было удалено сообщение, которые было ответом на критику по поводу системы продажи билетов на новый стадион клуба.

«Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками — 2200 рублей. Раз так, интернет-продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечками на пол. Кстати, для вас, вечно недовольных: военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту на матч с «Шальке». Продолжайте ныть», – написал он 15 октября.