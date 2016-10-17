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  • Галицкий удалил скандальное обращение к болельщикам «Краснодара»

Галицкий удалил скандальное обращение к болельщикам «Краснодара»

17 октября 2016, 11:10
13

Со страницы президента «Краснодара» Сергея Галицкого в Twitter было удалено сообщение, которые было ответом на критику по поводу системы продажи билетов на новый стадион клуба.

«Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками — 2200 рублей. Раз так, интернет-продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечками на пол. Кстати, для вас, вечно недовольных: военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту на матч с «Шальке». Продолжайте ныть», – написал он 15 октября.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kykyi
1476691930
Что то зажигание позднее.
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ilichkadr
1476692110
Галицкий молодца!
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Legioner-05
1476692663
Всем не угодишь вобщем)У кого-то зависть,у кого-то просто обострение итд итп))
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franck_ribery
1476694227
конечно он прав! в Читу Рубин на кубок приезжал! Билет 300р! на что смотреть? на мертвый Рубин? зря сходил! а тут еврокубок 200, совсем зажрались в Краснодаре!
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altezzik
1476695148
Весьма приемлемые цены. Не понимаю, чем не довольны болельщики. Или есть другая подоплёка?
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subbotaspartak
1476708784
Краснодар - это подсолнухов край. Пришёл на стадион, сиди - плевай. Я бы взял абонемент за две двести, Но я, сука, в Сибири, а стадион в другом месте.
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Vladimir93rus
1476722348
Скандал начался из за того что обещали продавать билеты на матч через интернет, говорили что часть билетов зарезервировано для интернет продажи, а сайт по продаже так и не работал, тогда болельщики начали возмущаться, а он просто взял и плюнул в болельщиков. Да я согласен ч тем что если сайт не работает идти в кассу, но если ты живёшь в другом городе и ждёшь обещанного, а в итоге тебе говорят билетов нет, это разве не взбесит, да и очередь возле касс была 4 х часовая, я весь день потратил чтобы купить билеты! Не надо было тогда обещать продаж через нэт, а сказали бы сразу идите в кассу!
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