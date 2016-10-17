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  • «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 8-го тура АПЛ

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 8-го тура АПЛ

17 октября 2016, 21:26
10

В центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед». По итогам сыгранных туров красные идут на четвертой позиции с 16-ю очками, а «красные дьяволы» расположились на седьмой позиции с 13-ю баллами.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (10)
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TERIA-76
1476682186
У МЮ вообще то 13 очков))) Ставлю на МЮ)))
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Lexa_Lexa
1476684773
Ливер крупно обыграет МЮ
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Partizanmett
1476686454
Думаю, что Ливерпуль сегодня будет победителем.
Ответить
Mi6
1476729232
Удачи Ливеру...
Ответить
Ridernik
1476731416
думаю, что ливерпуль сегодня будет побеждённым
Ответить
mango
1476733136
Ничейка самое то
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kauk
1476733935
мю победит
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