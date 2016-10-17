«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 8-го тура АПЛ

В центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед». По итогам сыгранных туров красные идут на четвертой позиции с 16-ю очками, а «красные дьяволы» расположились на седьмой позиции с 13-ю баллами.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!