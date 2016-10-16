Профсоюз футболистов предложил Мутко вернуть лицензирование агентов

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что предложил министру спорта России Виталию Мутко вернуть лицензирование агентов на национальном уровне.

«Один из вопросов, который мы хотим обсудить с Виталием Леонтьевичем, это возвращение практики лицензирования агентов. К сожалению, эксперимент, который затеяла ФИФА, отказавшись от лицензирования агентов, введя институт посредников, на наш взгляд, не отвечает интересам профессиональных футболистов. Очень много людей, не имеющих юридического образования и понимания того, как в современном футболе заключаются контракты, на какие условия надо обращать внимание, часто действуют против интересов футболистов. А нам очень важно, чтобы люди, которые оказывают услуги футболистам, были квалифицированными», – заявил Зотов.