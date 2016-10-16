Левашов будет защищать ворота «Арсенала» в дебютном матче Кирьякова

Стали известны составы команд на матч 10-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».

Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Р-н Мухаметшин, Форбс.

Запасные: Фильцов, Березин, Ершов, Денисов, Максимов, Шешуков, Горбатенко, Аппаев.

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Быстров, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин, Каборе, Куасси, Ари.

Запасные: Синицын, Сафонов, Гогличидзе, Налдо, Измайлов, Мамаев, Ахмедов, Лаборде, Окриашвили.