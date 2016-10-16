Калитвинцев: «У меня нет претензий к своим футболистам по матчу с «Факелом»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил, что не намерен делать трагедии из поражения команды в матче с «Факелом» (1:2) в рамках 17-го тура ФНЛ.

«Хотел бы поздравить «Факел» и город с победой. В характере мы хозяевам не уступили. Сама игра была очень интересной – и со стороны тренерских идей, и со стороны атмосферы, за исключением того, что привело к прерыванию матча. Счет? Раз «Факел» забил на один гол больше, значит он заслуженно выиграл. Те моменты, что у нас были – за них очков не дают. Поэтому претензий к своим футболистам у меня нет, они сделали все возможное.

Сократился отрыв от наших преследователей. Трагедии из этого мы не делаем. Не зазорно проиграть такой команде. Тем не менее, какие-то выводы мы сделаем и будем двигаться дальше», – заявил Калитвинцев.