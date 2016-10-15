Бухарест представил логотип чемпионата Европы-2020

Бухарест презентовал логотип чемпионата Европы-2020. Столица Румынии входит в число 13-ти городов, в которых пройдут матчи финальной стадии континентального первенства. «Арене Националэ» примет три поединка группового раунда, а также игру 1/8 финала.

Концепция визуального оформления Евро-2020 предусматривает наличие у каждого из городов собственный логотип. Согласно ей, на каждом из них будет присутствовать изображение знакового для конкретного места моста, символизирующего объединение все городов чемпионата Европы. Основным элементом бухарестского логотипа стал Бессарабский мост, на строительство которого ушло пять лет (с 2006 по 2011 год). Сооружение протяженностью 1,9 километра соединяет два главных района столицы Румынии.

Напомним, ранее уже состоялись презентации логотипов Лондона, Рима и Баку. Чемпионат Европы 2020 года также пройдет еще в девяти городах – Амстердаме, Бильбао, Брюсселе, Будапеште, Глазго, Дублине, Копенгагене, Мюнхене и Санкт-Петербурге. Эти города представят свои логотипы в ближайшее время.