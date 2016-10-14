Гинер: «Нравится слух, что Авен покупает «Спартак». Наверное, чтобы уничтожить ЦСКА?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о трансферных планах клуба и прокомментировал информацию о своем финансовом положении.

«Будет ли клуб покупать нападающего? В ЦСКА, кроме Траоре, есть Карлос Страндберг и Алексей Ионов. Все остальные вопросы – к Леониду Викторовичу, он выставляет состав, а не я. Страндберг будет играть, у нас есть и молодые ребята, которых вы еще увидите.

Возвращусь немного к слухам о том, что я банкрот. Мне еще очень нравится слух о том, что Авен покупает «Спартак». Наверное, чтобы уничтожить ЦСКА?.. Так вот, мы, может быть, не так остро сработали в этом году на трансферном рынке, но – и это не комплимент мне – вы стоите на стадионе-красавце, который мы построили. Все сразу невозможно», – сказал Гинер.