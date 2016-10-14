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  • Гинер: «Нравится слух, что Авен покупает «Спартак». Наверное, чтобы уничтожить ЦСКА?»

Гинер: «Нравится слух, что Авен покупает «Спартак». Наверное, чтобы уничтожить ЦСКА?»

14 октября 2016, 22:49
18

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о трансферных планах клуба и прокомментировал информацию о своем финансовом положении.

«Будет ли клуб покупать нападающего? В ЦСКА, кроме Траоре, есть Карлос Страндберг и Алексей Ионов. Все остальные вопросы – к Леониду Викторовичу, он выставляет состав, а не я. Страндберг будет играть, у нас есть и молодые ребята, которых вы еще увидите.

Возвращусь немного к слухам о том, что я банкрот. Мне еще очень нравится слух о том, что Авен покупает «Спартак». Наверное, чтобы уничтожить ЦСКА?.. Так вот, мы, может быть, не так остро сработали в этом году на трансферном рынке, но – и это не комплимент мне – вы стоите на стадионе-красавце, который мы построили. Все сразу невозможно», – сказал Гинер.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гинер Евгений
Комментарии (18)
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pravda
1476475745
С одной стороны прав...и стадион и звезды в состав тажеловато, на следующий сезон будут наверное
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Алекc
1476477793
хорошо, что появляются новые современные стадионы. хорошо еще чтобы наши команды играли в европе на высоком уровне
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cska-62
1476478204
Но зачем было отпускать Панченко и Ефремова, приобретая Ионова и Траоре? Даже если ничтожество Слуцкий неприкасаем и за ним стоит Мистер Оффшор, то хотя бы безумные трансфертные решения типа указанного можно же было не принимать?! И очевидны они были любому адекватному болельщику... Сплошное вредительство и потеря средств... Впрочем, Селюк выиграл... Он не в команде ли Мистера Оффшора?
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Krasnodar 123
1476478645
Евреи Евреи кругом одни Евреи!
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Дон Посей
1476486823
на хрен кому нужно знать про эти дрязги!? Дерьмо жлобское! Давайте уже играть нормально!
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Опорник84
1476501095
Стадион -это хорошо! Но смотреть на то дерьмо которое вчера исполнили цска-уфа, просто нет желания, но приходится!
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+50/-50
1476501429
Гинер, Авен, Федун - приятные слуху русские фамилии.
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Диктор
1476508477
Блин даже Гинер и тот пиариться за счет Спартака послушайте го слова ,где логика-Возвращусь немного к слухам что я банкрот и при чем тут Авен и Спартак ????????????Возвратись и ответ банкрот или нет и не надо пиариться за счет Спартака.
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Мясной Упырь
1476518862
Да иудейские фамилии надо потихоньку убирать из российского футбола, да и с земли тоже.
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alll-1
1476532807
уже побздехивает
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