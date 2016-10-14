Месси включил футболистку «Чертаново» Карпову в свой список наиболее талантливых молодых игроков

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил для испанского издания Marca список наиболее талантливых и многообещающих молодых игроков.

Отметим, что в этом перечне оказалась футболистка «Чертаново» Надежда Карпова. Она стала единственной девушкой в этом списке.

Кроме нее, Месси включил в свой рейтинг Габриэля Бошилию («Милан»), Каспера Дольберга («Аякс»), Чанатипа Сонгкрасина («Муантонг Юнайтед»), Алекса Майла («Нью-Йорк Ред Буллз»), Натана Аллана («Витесс»), Давиде Калабрию («Милан»), Жана-Огустена Кевина («ПСЖ») и Патрика Робертса («Селтик»).