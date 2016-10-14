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  • Месси включил футболистку «Чертаново» Карпову в свой список наиболее талантливых молодых игроков

Месси включил футболистку «Чертаново» Карпову в свой список наиболее талантливых молодых игроков

14 октября 2016, 20:22
7

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил для испанского издания Marca список наиболее талантливых и многообещающих молодых игроков.

Отметим, что в этом перечне оказалась футболистка «Чертаново» Надежда Карпова. Она стала единственной девушкой в этом списке.

Кроме нее, Месси включил в свой рейтинг Габриэля Бошилию («Милан»), Каспера Дольберга («Аякс»), Чанатипа Сонгкрасина («Муантонг Юнайтед»), Алекса Майла («Нью-Йорк Ред Буллз»), Натана Аллана («Витесс»), Давиде Калабрию («Милан»), Жана-Огустена Кевина («ПСЖ») и Патрика Робертса («Селтик»).

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (7)
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Loko_Roma
1476465911
То чувство когда баба из любительской лиги топ игрок России.
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VGreen
1476466018
откуда он всех их знает?!))
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Тraumtanzеr
1476469032
Она ахуенна.
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grand-igor
1476469042
в сборную мужскую
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Polilux
1476471648
Не думаю что он лично знаком , но я вырос в Чертаново. Знаю толком этот клуб. Даже в совковое время - Профессионалы !
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