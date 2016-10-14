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Роналду: «Сам я считаю себя лучшим в мире»

14 октября 2016, 19:30
33

Нападающий «Реала»Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим футболистом планеты.

«Сам я считаю себя лучшим в мире. И я каждый день тяжело работаю, стремясь быть сильнейшим. А дальше дело других судить меня.

Я всегда хотел улучшать свою игру. Я очень мотивирован и верю, что именно в этом заключается залог моего успеха на поле.

У меня была серьезная травма, я пропустил два с половиной месяца, но сейчас все в порядке. Я вернулся на свой привычный уровень и готов насладиться очередным зрелищным сезоном», – сказал Роналду.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (33)
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alexfor
1476463163
кто бы сомневался, ты ж постоянно об этом говоришь) ну ты не один такой, куча школоты твоего же мнения))
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Docentusa
1476463895
ГЕЕМ!!! (Реал - нормальная команда,одна из лучщих).А Кристину не навижу со времён МЮ.
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subbotaspartak
1476465348
Будет много ещё Рональдов и Мессив, Но моё мнение никто не изменит, Я не молод и не слушаю всяких мудаков, Для меня лучший: Ф. Черенков...
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+50/-50
1476465744
И лучший в мире, И музей самого себя открыл, И шампунь-туфту рекламирует. Чел западного социума.
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cska-62
1476465990
"Я самая лучшая!" - повторяла как попугай на экране канала Матч-ТВ Тина Канделаки вместо трансляции важнейшего матча тура РФПЛ. И болельщики с этим вынуждены были согласиться в специально организованном голосовании в рунете, ибо очень хотели посмотреть футбол... :-)))))
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за ЦСКА с 1980г
1476466571
я не против..Хотя для меня лучший В.Лав, Акинфеев, Слуцкий, Березуцкие, Игнашевич,Дзагоев и вся "банда". Как то Акинфеев единственно русская фамилия. Хотя я не русофоб..
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4agaaa
1476467624
Очередной золотой мяч однозначно его, но слишком много пафоса(((
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Inter
1476468657
Травма серьезная 1.5 месяца))) 1-1,5 года, это травма серьезная...
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84aivengo
1476470492
да-да..... сам себя не похвалишь,никто этого не сделает.. а по поводу травмы ты спроси у настоящего роналдо ... он тебе расскажет что и как....
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bandini
1476478590
Месси - лучший футболист всех стран, времён и народов.
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