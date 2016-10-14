Роналду: «Сам я считаю себя лучшим в мире»

Нападающий «Реала»​ Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим футболистом планеты.

«Сам я считаю себя лучшим в мире. И я каждый день тяжело работаю, стремясь быть сильнейшим. А дальше дело других судить меня.

Я всегда хотел улучшать свою игру. Я очень мотивирован и верю, что именно в этом заключается залог моего успеха на поле.

У меня была серьезная травма, я пропустил два с половиной месяца, но сейчас все в порядке. Я вернулся на свой привычный уровень и готов насладиться очередным зрелищным сезоном», – сказал Роналду.