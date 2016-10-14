Клопп: «Приятно было стать тренером месяца, но секунду назад я увидел изменения в расписании. Я не слишком доволен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал изменения, внесенные в календарь АПЛ. Матч мерсисайдцев против «Манчестер Сити» в интересах телевидения перенесен на 31 декабря и начнется в 17:30 по местному времени, а уже 2 января «Ливерпуль» играет в гостях против «Сандерленда».

«Приятно было стать тренером месяца, но секунду назад я увидел изменения в расписании. Я не слишком доволен. Не могу поверить, что у нас будет менее 48 часов между «Сити» и «Сандерлендом». Я все больше узнаю об этой лиге. Может, нужно спросить у кого-то, не можем ли мы сыграть с «Сандерлендом» в другое время? Я узнал об этом и подумал: «Кому пришла в голову такая идея?»

Я бы не сказал, что боксинг дэй – плохая вещь, мне нравится. Но нам придется играть через день. Я не знаю, почему мы должны играть 2 января. Это такие местные особенности?

Мы сидим здесь, и вы спрашивается про травмы. Между играми 48 часов, как это работает?

А вы говорите: «Плохо сыграли, в чем причина?» или «Травмы, да?».

Как подготовить команду к такому? Играть вполсилы против «Сити», потому что в понедельник будет матч с «Сандерлендом»?

Это не выглядит правильным. Все удивляются, почему Англия не добивается успехов на крупных турнирах. Спросите, что делают в это же время в других странах. Там сидят, закинув ноги на диван, и смотрят английский футбол», – сказал Клопп.