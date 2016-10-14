«Новые известия»: Канделаки покинет «Матч ТВ»

Генеральный продюсер и заместитель генерального директора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки может сменить место работы в ближайшее время. Помимо Канделаки канал может покинуть и ее заместитель Наталья Билан. Отмечается, что Канделаки и Билан «выполнили возложенные на них функции».

Тина Канделаки с середины 2015 года была в числе организаторов «Матч ТВ» — первого российского федерального спортивного телеканала, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Телеканал создан в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Ранее появилась информация о том, что кандидатура Канделаки была выдвинута на пост вице-премьера правительства России по спорту.