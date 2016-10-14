Акинфеев: «Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов буду пропускать. Это мое дело»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, чей последний сухой матч в Лиге чемпионов был почти десять лет назад, высказал мнение об отношении к этой серии общественности. Напомним, последний сухой матч стража ворот в Лиге чемпионов был 1 ноября 2006 года в выездной игре против лондонского «Арсенала» (0:0).

«Поначалу было обидно, конечно, но сейчас я безразлично отношусь ко всем этим издевкам. Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами, а сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует. А у нас болельщикам приятно писать гадости. Ну, дай бог им здоровья. Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать! Это в любом случае мое дело», – заявил 30-летний вратарь.