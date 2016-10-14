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  • Акинфеев: «Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов буду пропускать. Это мое дело»

Акинфеев: «Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов буду пропускать. Это мое дело»

14 октября 2016, 12:15
50

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, чей последний сухой матч в Лиге чемпионов был почти десять лет назад, высказал мнение об отношении к этой серии общественности. Напомним, последний сухой матч стража ворот в Лиге чемпионов был 1 ноября 2006 года в выездной игре против лондонского «Арсенала» (0:0).

«Поначалу было обидно, конечно, но сейчас я безразлично отношусь ко всем этим издевкам. Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами, а сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует. А у нас болельщикам приятно писать гадости. Ну, дай бог им здоровья. Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать! Это в любом случае мое дело», – заявил 30-летний вратарь.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (50)
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алекс88
1476436673
Не волнуйся...и 100 и 150 будешь пропускать...никому тебя не переплюнуть
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gor77
1476437270
Прежде, чем писать свои комментарии, хотя бы прочитайте источник. В дополнение к пропущенному Бомбардиром: В схожем духе рассуждает полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум. "Не каждому вратарю доводится сыграть столько матчей в Лиге чемпионов, - пояснил швед. - Считаю Игоря одним из величайших вратарей в истории российского футбола. А то, что он пропускает в турнире так много, это вина всей команды".
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dyema
1476439283
Чем-то это напоминает известную фразу: "Ваши ожидания - Ваши проблемы", хотя и звучит по-другому)))
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MarkinInOcean
1476439788
Если бы все зависело только от вратаря, Игорь давно бы прервал эту серию пропущенных мячей, вспомните как в матче с Байером тащил!
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vavilon69
1476440360
Ты играешь в КОМАНДЕ !!!!!! А значит это не только ТВОЁ дело !
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sochi-2013
1476440782
Твое дело что на обед взять- компот или кисель, а тут ты клуб и страну представляешь! Один говорит: "ваши проблемы",другой:"мое дело", а потом обижаются, что их бедненьких не любят.
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de bruyne
1476445466
Ты лучший... ты играешь всегда в лч а не как остальные про спартак локо вообще молчу... ты так же и спасаеш твоей вины нету а дырки защиты... ты лучший в Россие
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de bruyne
1476445589
Это русские только когда своего пиз.дят помогают добить своего... тожетоже самое и тут униженые мрази страну пачкают
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cska-62
1476445764
Очень жаль, что Игорь эту так называемую "серию" болезненно воспринимает. Хотя она совершенно не говорит о классе вратаря. О классе вратаря говорят его действия в каждом конкретном эпизоде при атаке его ворот. Ну а тут Игорь в России лучший! И не будь на тренерском мостике вредителя Слуцкого, ЦСКА не позорился бы хронически и ежегодно в Лиге Чемпионов. Это давно уже аксиома!
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Kulimen
1476447174
Игорь красава, 30 уже а своей игрой постоянно доказывает, что он один из лучших в клубе и в сборной.
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